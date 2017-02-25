Erbil’in ‘Kayseri’ Çarşısı

''Kayseri Çarşısı'' içerisinde her çeşit ürünün bulunduğu 600 iş yeriyle Erbil'e gelenlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.İlk kez 1190 ile 1232 yılları arasında Selahaddin Eyyubi'nin ünlü Türk komutanlarından Sultan Muzaffer Gökbürü, ikinci olarak da 1850'li yıllarda Hacı Muhammed döneminde yapıldığı belirtilen ve Erbillilerin 'Bazar' dediği çarşı, kentin ekonomik can damarlarından biri.Bölgeye özgü el sanatları da Kayseri çarşısında yaşatılıyor. Ahşap oymacılığı yapılan kısımda ise beşikler göze çarpıyor. Erbil’de bebekler hala Kayseri çarşısında imal edilen ahşap beşiklerde büyütülüyor.TRT Avaz, Irak’taki çarşıyı tekrar gündeme getirdi. Muhabir Abdulkadir Hacıoğlu’nun sunumu ile tanıtılan çarşıda halen devam ettirilen eski meslekler ele alındı. Bu mesleklerden biri de beşik yapımı… Kayseri Pazarı olarak da bilinen kent merkezindeki kapalı çarşıda devam eden bu zanaat yüzyıllara meydan okuyor. Çarşının marangozlar bölümünde beşik yapanlar için özel bir bölüm de bulunuyor. Son yıllarda artan ürün çeşitliliğine rağmen Erbilliler ahşap beşik satan dükkanların yolunu tutuyor. Nedeni ise daha sağlam ve sağlıklı olması…Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapan Salih usta demeç verdiği TRT Muhabiri Hacıoğlu’na babasından miras aldığı bu mesleği severek sürdürdüğünü söyleyerek şunları aktardı;“Çarşı içerisinde yer alan Beşikçiler bölümü yüzyıllardır devam ediyor. Ben babamdan öğrendiğim bu mesleği yaklaşık 30 yıldır sürdürüyorum. Eski klasik yöntemlerin yansıra yeni dizaynlı beşikler üretiyoruz. Fiyatları ise 20 dolar ile 50 dolar arasında değişiyor. Özellikle yeni bebek bekleyen aileler ve eski geleneklerini sürdüren insanlar bize uğruyorlar. Zira eski beşikler yenilerinden daha dayanıklı ve sağlıklıdır.Beşik yapımında yurtdışında ithal edilen beşiklerin yansıra yerli ahşaplarda kullanılıyor. Beşiklerin aksesuarları da burada satılıyor.”Bünyamin Gültekin/Tunahan Kaya