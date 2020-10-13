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ERCİYES, 17 ÜLKEDEN 500’E YAKIN SPORCUYU AĞIRLADI

Başkan Büyükkılıç, Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti yarışlarının başarıyla tamamlandığını söyledi.

ERCİYES, 17 ÜLKEDEN 500’E YAKIN SPORCUYU AĞIRLADI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en önemli değerlerinden Erciyes’in 17 ülkeden 500’e yakın sporcuyu başarıyla ağırladığını belirterek, Erciyes’in adını uluslararası alanda marka haline geldiğini belirtti. Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başarıyla tamamlandı” dedi.

Uluslararası Bisiklet Federasyonu takviminde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen ve 3 Eylül’de başlayan 26. Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Türkiye’de bisiklet sporunun merkezi haline gelen Erciyes Dağı’nda tamamlandı.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonuyla Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ve Develi Belediyesi, Spor A.Ş, Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleşti. Kayseri’de 3 Eylül ve 11 Ekim tarihleri arasında 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 1’i downhill, 14 dağ bisikleti olmak üzere 26 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlendi. Erciyes, dünyadaki en fazla uluslararası müsabakaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili değerlendirmesinde, başarılı bir şekilde tamamlanan organizasyonun 17 ülkeden 500’e yakın usta pedalcının mücadelesine sahne olduğunu belirterek, böylesine güzel bir organizasyonunun Kayseri’de yapılmasının ve Erciyes’in uluslararası alanda da marka haline geldiğini görmenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kampları ve bisiklet yarışlarına Türkiye başka olmak üzere dünyanın dört bir yanından Amerika, İtalya, İspanya, Polonya, Belçika, Fransa, Ukrayna, Rusya, Kolombiya, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Bahreyn , İsrail, Tunus, Çin ’dan bisiklet takımlarının katılmasının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Erciyes, önümüzdeki dönemlerde bu tür uluslararası etkinlikleri ev sahipliği yapacak. Erciyes’teki yarışlara 18 ülkeden yaklaşık 500 profesyonel sporcu katıldı. Yarışlar, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Melikgazi, Talas, Kocasinan, Develi, Yahyalı, Hacılar, Yeşilhisar, Felahiye, Özvatan, Tomarza ilçelerin güzergâhlarında yapılarak, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgeler gözler önüne serildi. Dağ bisikleti ve Downhill yarışları ise Erciyes Bike Park parkurlarında gerçekleşti.”

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yüzlerce yarış organizasyonun iptal olması tüm profesyonel bisiklet takımlarının gözlerini Kayseri Erciyes Dağı’na çevirdiğini beliren Başkan Büyükkılıç, “2 bin 200 metrede rahat bir konaklama. Yollarımızın kalitesi, Erciyesimiz ile havaalanımızın yakınlığı. Avrupa olmak üzere birçok noktadan direk uçuş imkanı. Belediyemizin öncülüğünde Kayseri’nin markası Erciyesimizi daha da ön plana çıkartıyor. Böylesine güzel bir organizasyonu arkamızda bıraktık. Dört mevsim yaşanan Erciyesimizde daha nice organizasyonlar yaşanacak” dedi.

Haber Merkezi

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