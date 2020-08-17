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Erciyes Dağı’nda Türkiye-Kore kardeşliği

Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü Profesörü Eunsuk Cho, Türk dağcılar ile birlikte Erciyes’in zirvesine çıktı.

Erciyes Dağı’nda Türkiye-Kore kardeşliği

Dağcı arkadaşları Ahmet Köse, Lütfullah Batman, Mustafa Eliaçık, Ahmet Uzun, Bekir Demirağ, Cafer Sungur ve Rüstem Yağcı ile birlikte Erciyes’in 3916 metre yüksekliğindeki zirvesine çıktı.



5 dil bilen, Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümünde görevli Prof. Eunsuk Cho, ilk kez Erciyes’e tırmanış gerçekleştirdi. Bu tırmanış için 6 ay hazırlık yapan Güney Koreli Cho, "Türkiye ve Kayseri'yi çok seviyorum. Erciyes’e çıktım. Çok zor ve yorucu oldu. Böyle çok güzel manzara ilk kez gördüm. Biraz dinlenip Erciyes'e tekrar çıkmak istiyorum" dedi.



Erciyes’in zirvesinde yerel kıyafetlerinden de giyen Profesör Eunsuk Cho, beraberindeki dağcılar ile birlikte Türk Bayrağı açtı ve zirve defterine de duygularını aktardı.
 

İHA

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