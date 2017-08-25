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‘Erciyes’ dergisinin ilk sayısı çıktı

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Erciyes’ dergisinin yaz 2017 tarihli ilk sayısı çıktı.

‘Erciyes’ dergisinin ilk sayısı çıktı
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı’nın imtiyaz sahibi olduğu derginin, Genel Yayın Yönetmenliğini Yücel İkiler üstlenirken, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ise Ömer Güneş…
Yılda iki kez çıkacak olan derginin içerikleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanıyor. Dergi içerisinde ‘Erciyes Turizm Master Plan’ projesine geniş olarak yer verilirken Erciyes’te yapılabilecek Kültür ve Spor faaliyetleri de ayrıntılı olarak okuyucuya anlatılıyor.
 

Kayseri Gündem
 
 
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