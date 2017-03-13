‘Erciyes’ dünyanın en büyük turizm fuarında tanıtıldı

Dünya’nın en büyük turizm fuarlarından biri olarak kabul gören ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı 8-12 Mart tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlendi. Seyahat endüstrisinin dünyadaki en büyük buluşmalarından biri olan Berlin ITB Turizm Fuarı’na 184 ülkeden 10 bin firma katıldı. Fuara, Kayseri ve Türkiye’nin en büyük değerlerinde Erciyes de katıldı.







Açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı Berlin Fuarı’nda, Erciyes standı büyük bir ilgi gördü. Fuarda, Erciyes’e yapılan yatırımlar, son teknoloji ile donatılan tesisler, toz karı ile ünlü 102 km’lik pistler, dünyanın her yerinden en kolay ulaşım kolaylığı, Kapadokya ile olan yakınlığı gibi konularda dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine bilgi verildi.







İş hacmi alanında dünyanın en verimli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı’nda tur operatörleri ile acenteler tarafından büyük ilgi gören Erciyes standını, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da ziyaret etti. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, standı ziyaret eden Bakan Avcı’ya Erciyes’teki tesisleşme ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Bakan Avcı’yı Erciyes’e davet etti. Sabah gazetesi köşe yazarı Yavuz Donat da Erciyes standını ziyaret edenler arasındaydı. Fuarda yoğun ilgi gördüklerini belirten Dr. Murat Cahid Cıngı, “Standımız fuarın odak noktalarından birisi haline geldi. Turizm profesyonelleri tarafından gördüğümüz ilgi bizi son derece memnun etti” dedi. (Kurum Haberi)