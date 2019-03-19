Erciyes'e Yağan Kar Sezonu Uzattı

Türkiye'nin önemli kayak turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yağan kar sevinçle karşılandı. Yağan kar dolayısıyla kayak sezonunun bir süre daha uzadığını belirten yetkililer, Erciyes'te faaliyetlerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Erciyes'te Ocak ve Şubat aylarını rekorla geçirdiklerinin altını çizen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Halkımızın yakından takip ettiği gibi, Erciyes’te sezon; yine ziyaretçi sayısını arttırarak çok farklı etkinliklerle mahalli, ulusal ve uluslararası faaliyetlerle devam ediyor. Birçok yarışmaya ev sahipliği yapıyor Erciyes ve çok şükür Aralık ayının başından itibaren de ziyaretçi sayılarımız çok hızlı bir artış göstererek önemli noktalara ulaştı. Tabi burada pistlerimizin kalitesi, işletme modeli, tesislerimizin teknolojik ve güvenlikli olması gibi birçok unsur var. Allah’a çok şükür Aralık, Ocak ve Şubat aylarını yeni rekorlarla geçirdik. Mart ayına girdiğimizde de çok güzel, ideal bir kış havası ve yağışlı bir dönem yaşıyoruz. Erciyes’de sezon bütün hızıyla devam ediyor, bütün pistlerimiz açık. Her ne kadar Mart ayıyla beraber, cemrenin düşmesiyle vatandaşlarımızda bir kayak sezonundan, kış sezonundan yaz sezonuna geçiş gibi algılansa da Erciyes’de faaliyetlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bütün pistlerimiz bağlantı pistleriyle beraber açık" ifadelerini kullandı.







"Başarılı bir sezon geçiriyoruz"

Yağan kar yağışı ile beraber sezonun Nisan ayı ortasına kadar uzadığını da kaydeden Cıngı, "Başarılı ve bereketli bir sezon geçiriyoruz. Mart içerisinde de aldığımız yağışla birlikte, hafta sonu yağan kar gayet güzel oldu ve sezonumuzun en azından Nisan ortasına kadar uzayacağının da bir işareti ve garantisi oldu. Bundan sonra da bütün hızıyla sezonumuz devam edecek ve kayakseverlere Erciyes’de emsalsiz anlar yaşatmaya biz de devam edeceğiz" diye konuştu.

