Erciyes Filim Festivali Başlıyor

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Erciyes Film Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı. 24 Nisan'da başlayacak ve 3 gün sürecek festival, İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu ile Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşecek. Geçen yıl Lütfi Ömer Akad anısına yapılan festival, bu yıl Metin Erksan anısına düzenlenecek.

Festivalle; alanında özgün fikirler üretebilecek, farklı bakış açılarıyla sinemaya katkıda bulunabilecek tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı olmak; kurmaca ve belgesel filmin gelişmesine katkıda bulunmak ve filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amaçlanıyor.

Üniversite öğrencilerinin hazırladığı kısa filmlerin yarıştığı festivalde, adaylar belgesel ve kurmaca dalında, tür ve konu sınırlaması olmaksızın yarışacak. Yarışmaya katılan filmler ön elemeye tabi tutuldu ve ön elemeyi geçen kısa filmler 8 Nisan’da http://iletisim.erciyes.edu.tr/ ile http://effest.erciyes.edu.tr/ internet adreslerinde ilan edildi. Ön elemeden geçen 21 kısa film, 24 Nisan Çarşamba akşamı jüri tarafından değerlendirilecek. Aynı gün genelde sinema, özelde ise kısa film üzerine düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecek. 25 Nisan Perşembe günü ön elemeyi geçen kısa filmlerin gösterimi yapılacak. Festival, 26 Nisan Cuma günü görkemli ödül töreninin ardından sona erecek.

Festivalin belgesel ve kurmaca dalındaki birincilerine Süleyman Çetinsaya Birincilik Ödülü olan 2000 TL verilecek. Yarışmanın ikincileri 1500 TL’nin sahibi olacak. Üçüncülük alan proje sahipleri ise 1000 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca, sosyal medyada gösterime sunulan filmler arasında izleyicilerin seçeceği kurmaca ve belgesel dalından birer filme facebook beğeni ödülü verilecek. Facebook Beğeni Ödülü ise 500 TL olarak belirlendi.



ONUR KONUĞU TÜRKAN ŞORAY

Geçen yıl Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit’in onur konuğu olduğu festivale bu yıl Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray konuk olacak. Aynı zamanda kurmaca dalı jüri üyeliği yapacak olan Şoray, 27 Nisan’da 14:00 - 16:00 saatleri arasında Kayseripark’ta düzenlenecek imza töreninde hayranlarıyla buluşacak. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Burçak Evren tarafından sinemanın duayeni Metin Erksan anısına kitap hazırlandı. Türkan Şoray için de bir sürpriz olduğu bildirildi.

Öte yandan, genç neslin kaleminden dökülen yazılar kitap haline getirildi ve bu kitaplar, festivalde katılımcılara dağıtılacak.