Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Erciyes Gençlik Yeni Hayat projesi çerçevesinde madde kullanımı ile etkin mücadele sağlanması ve toplumda farkındalık sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Yürütülen projede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de koordinesi çerçevesinde derslerinde başarılı olan öğrencilere yüzme, okçuluk ve kort tenisi gibi kursların verildiği kaydedildi.