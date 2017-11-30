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Erciyes için istişare zirvesi

Erciyes'te yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi ve yeni sezonda yapılacaklar ele alındı.

Erciyes için istişare zirvesi
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında yapılan toplantıya Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Darendelioğlu ve Hamdi Elcüman, ilgili daire başkanları, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Melikgazi ve Hacılar Belediyesi ile Elektrik Şirketi yetkilileri katıldı.
Erciyes'te yeni sezonun sorunsuz geçmesi için yapılan toplantıda huzur ve güvenliğin sağlanması için kurum ve kuruluşlara düşen görevler hatırlatılarak iş bölümü gerçekleştirildi. Toplantıda, sezon boyunca Erciyes’te ambülans bulundurulması, genel temizlik, karla mücadele, otoparkların düzenlenmesi, zabıta çalışmaları, genel asayiş, trafik düzenlemesi ve denetimi, elektrik hizmetleri, ulaşım gibi konular ele alındı.
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