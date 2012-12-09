Herkes İçin Spor Federasyonu'na (HİSF) bağlı Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk kar banyosunu yapmak için Erciyes'te bir araya geldi. Çeşitli meslek gruplarına ait 25 kişinin bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları, sabahın erken saatlerinde, tipili ve sıfırın altında 10 derece soğuk havaya aldırış etmeden tesisler bölgesinden ikinci istasyona kadar belli mesafede yürüyüş yaptı. Kar kaplanları, daha sonra üzerlerini çıkartıp, türküler söyleyerek kalınlığı 20 santimetreyi bulan kar üstünde koştu. Bu arada Kar Kaplanları, kar üzerinde banyo yaparak sezonu açtı.
Erciyes Kar Kaplanları Sezonu Açtı
Erciyes ve çevresindeki dağlarda kışın kar banyosu ve buzlu suya girerek ismini duyuran Erciyes Kar Kaplanları, yeni sezonu Erciyes Dağı’nda, eksi 10 derece hava sıcaklığında kar banyosu yaparak açtı.
09 Aralık 2012 Pazar 16:27
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