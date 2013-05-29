Erciyes Kitabı Tanıtıldı

Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şair, yazar ve gazeteciler katıldı.

Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen Dursun Çiçek başta olmak üzere Kocasinan Belediyesine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Özhaseki, "Bir kitapta Erciyes şairler için ilham kaynağı, ressamlar fotoğrafçılar için bir tablo, yolunu şaşıranlar için bir rehber, diye okumuştum. Şimdilerde Erciyes, bir ekmek ve iş kapısıdır. Kayak merkeziyle bizi dünyaya açacak bir pencere olarak gözüküyor. İnşallah bu projeyi başarırız, Erciyes vesilesiyle dışarıya açılırız diye düşünüyorum" dedi.

Erciyes için ne yapılsa az olduğunu vurgulayan Başkan Özhaseki, "Erciyes'e değer bir çalışma olmuş. Bugün küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz. Dünya küçük bir köy haline geldi. Herkes istediği yere ve bilgiye erişebiliyor. İletişimin ve ulaşımın çok hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir çağda ayakta kalmanın tek yolu bizi biz yapan değerleri açığa çıkarmak, onlara sahip çıkmak, onları yaşatmak ve onları korumaktır. Yoksa bir müddet sonra ismimiz ile anıldığımız övündüğümüz Türk Milleti diye her yerde iftiharla gezdiğimiz bu sıfatlardan geriye çok az şey kalır. Bizi biz yapan değerlerin hepsini tespit etmek, kayıt altına almak, sonra da yaşatmak için bir gayret içerisinde olmak hepimizin birinci vazifesi olsa gerek. Hele hele yazan, çizen, düşünen kültür sanat adamlarının birinci işi bu olsa gerek. Biz bunları yaparsak onurlu bir millet olarak ayakta kalırız, sonsuza kadar da devam ederiz. Eğer kendi değerlerimizi yaşatmazsak, geleceğe aktaracak bir takım çalışmalar içerisinde olmazsak kocaman bir köy içerisinde kaybolup giden bir nesle döneriz. Bu anlamda Erciyes'in de bir değer olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmaları da taktir ediyorum. Yapanların ellerine sağlık, Allah razı olsun, Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.

İnsanları rahat ettirecek, hayatını kolaylaştıracak hizmetlere gayret ettiklerinin altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız da, "Belediyeler olarak bir takım hizmetlerde bulunuyoruz. Şehrimize ait; kültür, coğrafya, tarih, sosyolojik, psikolojik, maddi ve manevi her türlü tesis ve kabiliyeti tanıtmaya gayret ediyoruz. Elinizdeki bu kitap Kocasinan Belediyesi'nin 14. kültür hediyesidir. Erciyes'i mümkün olduğu kadar değişik cepheden tanıtan fotoğrafları sizlere takdim ediyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri fotoğraflayan Dursun Çiçek'e teşekkür borçluyum. Sunulan bu kitap, binlerce fotoğraf arasından seçilerek yapıldı. Bu bölgede yaşayan insanlar üstünde Erciyes'in çok etkin bir tesiri var. Fikrimizde, düşüncemizde, rüyalarımızda tesiri olan bir dağdan bahsediyoruz. Beğeneceğinizi umduğum bu kitabı sizlere takdim ediyorum" dedi.

Kırşehirli olduğunu, 1982’den beri Kayseri'de yaşadığını belirten kitabın yazarı Dursun Çiçek de konuşmasında, "Benim köyümden Erciyes göründüğü için biz Erciyes'i sadece Kayseri’ye mahsus bir dağ olarak kabul etmeyiz. Erciyes Türkiye’nin neresinden görünüyorsa o şehrin de dağıdır. Böyle bir eserin ortaya çıkmasında başta Cumhurbaşkanımız ve çok değerli ağabeyim Bekir Yıldız olmak üzere katkısı olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde duygularını dile getirdi.