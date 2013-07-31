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Erciyes Otelleri İçin Yol Yapımı Sürüyor

Erciyes'i dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri haline getirecek Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde adım adım sona yaklaşılıyor.

Erciyes Otelleri İçin Yol Yapımı Sürüyor
Mekanik tesisler, karlama üniteleri, pistler ve sosyal tesislerin hizmete girmesinden sonra şimdi de oteller bölgesinde otopark ve bağlantı yolları için çalışmalara başlandı. Çalışmalar kapsamında, Tekir Göleti'nin yanında yer alan oteller bölgesindeki 24 otelin bağlantı yollarının yanı sıra 600 araçlık ilave otopark yapılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi sadece Kayseri için değil, ülke turizmi açısından da büyük önem arz ediyor. Erciyes'in dünyanın en önemli kış turizm merkezi haline getirilmesi için bugüne kadar mekanik tesisler, karlama üniteleri ve kayak pistleri ve sosyal tesisler yapıldı. Bunların yanı sıra 24 otel yeri de ihale ile aralarında tanınmış zincir otellerin de bulunduğu yatırımcılara verildi. Yatırımcıların konaklama tesislerinin yapımına başlayacağı şu günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de oteller bölgesi bağlantı yollarının yapımına hız verdi. 10 metre genişliğindeki 1,5 kilometrelik yol için yaklaşık 22 bin metreküp dolgu çekilerek çalışmalara başlandı. Bölgede ayrıca bağlantı yollarının yanı sıra toplam 600 araçlık ilave otopark alanı oluşturulacak.
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