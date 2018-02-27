Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes'te mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı

Kayseri Erciyes bölgesinde gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 20 araç ile 45 vatandaş, Jandarma ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Erciyes'te mahsur kalan 45 kişi kurtarıldı
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi Karayolu'nda araç ve vatandaşlar mahsur kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zorluk yaşanmaması için hazır bekleyen Jandarma Arama Kurtarma ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri mahsur kalan insanlara ve kara saplanan araçlara müdahale etti. Tipi nedeniyle görüş mesafesi azalırken, ekipler vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Sabah saatlerine kadar yapılan çalışmalarda 20 araç ve 45 vatandaş, mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Karayolları ekipleri de yolda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Bu arada Erciyes'te hafta boyunca kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.