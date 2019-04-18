Erciyes'te Mayıs'a Kadar Kayak Var

Türkiye'nin önemli kayak turizmi bölgelerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon tüm hızıyla devam ediyor. Erciyes; teknik altyapısıyla birlikte yağan kar yağışı, Nisan ayının ortasında kayakseverlere kayak yapma imkanı sunarken, kayak sezonunun Mayıs ayının ortasına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Erciyes'in bu yıl güzel ve bereketli bir sezon geçirdiğini kaydeden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu sene, hem Erciyes olarak hem de ülkemizdeki diğer kayak merkezleri için de bereketli ve güzel bir sezon geçirdik. Tabi Erciyes’in suni karlama alt yapısı, teleferikleri, uzun pistleri ve bir master plan kapsamında ortaya çıkmış olması, tabi ki sezonun uzaması için de öngörülen bir fayda sağladı. Bu sene, mevsim itibariyle de ülkemizde çok güzel bir kış geçirdik. Aralık başında başlatmış olduğumuz kayak sezonu, hala Erciyes’te Nisan’ın ortasını geçmiş olmamıza rağmen devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren de, her gün kar yağışı Erciyes’te gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Soğuk bir iklim geçiriyoruz, özelikle Erciyes özelinde konuşursak. Bu da kayak sezonunun uzamasına çok ciddi etkide bulundu. Aslına bakarsanız Erciyes’in, yüksek irtifada olması, 2 bin 200 metreden başlayan pistlerimiz 3 bin 400 metreye kadar uzanan teleferik hattımızla bu yükseklikte sezonun uzaması normal. Daha önceki yıllarda da, bizim Mayıs başında kapattığımız da olmuştu. Zaten hiçbir zaman Nisan’ın ortasından önce kapatmadık diyebiliriz. Bu sene görünen o ki, hakikaten yine Mayıs ortasını bulacağız ve misafirlerimize kayak yaptıracağız. Çok şükür, her ne kadar baharın ortasını yakalamış olsak da hala Erciyes’e kayak için hem Kayseri içinden hem de Kayseri dışından misafirlerimiz oldukça güzel ilgi gösteriyorlar. Pistlerimiz, kalitesinden hiçbir şey kaybetmedi ve yağan karla da takviye ettiğimiz zaman, insanlara güzel bir kayak ortamı sunmuş oluyoruz” dedi.



2 milyonun üzerinde turist ağırlandı

Kayak sezonunun açılmasından bu yana çevre illerden ve ülke dışından 2 milyonun üzerinde turisti ağırladıklarının altını çizen Cıngı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Erciyes, şehir merkezine çok yakın olduğu için aynı zamanda hem Kayseri’nin hem de bölgemizin sosyalleşme mekanı olarak öngörülüyor. Kayseri içinden çok sayıda vatandaşımız, hafta içi ve hafta sonu Erciyes’te zamanını geçirirken, Adana’dan, Gaziantep’ten, Kahramanmaraş’tan, Mersin’den ve Antakya’dan da misafirler kabul etmeye devam ediyoruz. Kayak yapmasalar dahi, buraya gelip bir sucuk ekmek yemek, bu emsalsiz atmosferi teneffüs etmek ve sevdikleriyle keyifli zaman geçirmek isteyen misafirlerimiz geliyorlar. Bu maksatla gelen insan sayısında 2 milyon 100 bini bulduk. Bazı hafta sonları 50-60 bin insan geliyor. Hafta içi ve kayakçıları da dahil ettiğimiz zaman bu rakama ulaşıyoruz. Bu da Erciyes’in, sadece sportif maksatla değil, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir yatırımı olarak insanların buluşup bir araya geldikleri ve güzel zaman geçirdikleri bir mekan olarak da ortaya çıkmasını getiriyor. Bu hem oteller için, hem de Erciyes Dağı’ndaki işletmelerimiz için de farklı bir ekonomi doğuruyor. Kayseri’mize çok fazla turist geliyor şehir dışından bu sayede. Dolayısıyla Erciyes Master Planı, ilk günden itibaren görmüş olduğu ilgiye bakarsak çoktan maksadına ulaştı ve hem şehrimize hem de ülkemize hizmet ediyor diyebiliriz.”



