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ERCİYES'TE YENİ YIL MEŞALELERLE KARŞILANDI

Kayak sezonunu erken açan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl meşale ve havai fişek gösterileri ile karşılandı.

ERCİYES'TE YENİ YIL MEŞALELERLE KARŞILANDI
Erciyes Kayak Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı yeni yıl kutlamalarında Snow Akademia Kayak eğitmenleri tarafından meşaleli gösteri yapıldı. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı kutlamalarda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Erciyes'e gelmek benim için başka bir his. Buralara çok büyük emekler verdik. insanların mutlu bir şekilde Erciyes'te kayak yaptıklarını görmek benim için en güzel mutluluk. Siz buraların keyfini çıkarınca ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.
Kar ezme makinelerinin de şov yaptığı Erciyes Kayak Merkezinde aydınlatılan pistlerdeki kutlamalarda Bakan Özhaseki'ye Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı da eşlik etti.


İHA

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