Erciyes Teknopark, Azerbaycan'da

Bakütel Fuarı’na katılım gösteren Erciyes Teknopark firmaları yoğun B2B görüşmeler ve yerinde firma ziyaretleri yapma şansı buldu. Düzenlenen ticari heyet organizasyonuyla ilgili olarak açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan şunları söyledi:

"Ülkemizin öncelikleri arasında yer alan bilgi ve iletişim teknolojilerini geliştirme sürecine katkı sağlamak adına Erciyes Teknopark olarak firmalarımızın dünyadaki son teknolojilerin tanıtıldığı platformlarda yer almasına çalışıyoruz. Bu kapsamda Bakütel 23. Azerbaycan Uluslararası Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’nda firma temsilcilerimiz, 14 sektörü kapsayan uluslararası yoğun katılımın gösterildiği bilişim teknolojileri konusunda ilham verici konuşmaların yapıldığı bir organizasyonda yer aldılar. Erciyes Teknopark ve Yıldız Teknopark işbirliği ile düzenlenen organizasyon ile farklı teknopark firmaları arasındaki iletişimin güçlenmesi de sağlanmış oldu. Yapılan görüşmeler verimli işbirliklerine zemin hazırladı. Firma temsilcilerimizin yapmış olduğu ikili görüşmeler önümüzdeki dönem için verimli işbirliklerinin gelişmesine zemin hazırladı. Azerbaycan Ticari Heyet Organizasyonu sonrası yeni projelerin doğması adına, geziye katılan firma yetkilileri kendi aralarında bir araya gelip izlenimlerini ve tecrübelerini paylaşmak adına görüşmelerde de bulundular. Erciyes Teknopark olarak içinde yer aldığımız ekosisteme katkı sağlamak adına uluslararası tüm platformları takip edip optimum fayda sağlayabileceğimiz tüm etkinliklerde yer almaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.”