Erciyes Teknopark TSE standartlarında

ISO 9001:2015’in, kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırdığını ve performansı sürekli artırma olanağı sağladığını belirten Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sema Aslan, Erciyes Teknopark’ın kalite yönetim sistemine önem verdiğini belirtti. KYS belgelerinin güncellenmesiyle ilgili açıklama yapan Aslan, şunları söyledi:



“Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için gerekli uygulamaları tanımlamaktadır. Günümüz dünyasındaki hızlı gelişmeler kurumları rekabete zorlamaktadır. Rekabet ortamında ön plana çıkabilmek için de tüm sektörlerde müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal veya hizmet üretiminin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede de kurumlar için kalite yönetim sistemi önem kazanmaktadır. Kalite Yönetim Sistemine sahip olmak bir kuruluşun uluslararası kabul görmüş bir yönetim anlayışıyla ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin göstergesidir.



ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Bu belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Kurumlarda ISO 9001 Standartı uygulanabilirliği sağlandığı sürece ISO 9001 2015 Belgesi ile belgelendirilmektedir.



Erciyes Teknopark olarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgeleri TSE tarafından yapılan denetleme ve inceleme sonrası yenilenerek geçerliliğinin devamına karar verilmiştir. ISO 9001 Belgesi bir belgeden öte kurumların ISO 9001 Standartını uyguladığının göstergesidir. Biz de Erciyes Teknopark Yönetimi olarak tüm uygulamalarımızda kalite yönetim standartlarına göre çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekte olduğumuzu belirtmek isterim.”