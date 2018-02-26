Erciyes Teknopark’ta ‘blockchain’ etkinliği

Dünyada pek çok kuruluşun blockchain teknolojisi üzerine farklı çalışmalar yürüttüğünü belirten Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan, teknolojisinin sadece finans sektöründe değil; sigortacılık, sağlık, enerji, hukuk gibi alanlarda da kullanılabildiğini belirtti. Gün geçtikçe Blockchain teknolojisinin daha fazla sektörde karşımıza çıkacağını söyleyen Doğan, Türkiye’de de bu alanda alt yapı geliştirilmesi gerektiğine değindi. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



”Blockchain teknolojisi son dönemde medyanın da itibar etmesiyle adından sıkça söz ettirmektedir. Blockchain teknolojisi ile zincire dahil olmuş tüm kullanıcılar, güvenli ve değiştirilemez bir biçimde veri, sözleşme, para türü transferleri gibi işlemleri üçüncü bir gözlemciye gerek duymaksızın tüm ağın onayıyla gerçekleştirebilmektedir. Blockchain teknolojisi kullanılarak farklı uygulamalar da gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Sanal ortamda benzersiz evcil hayvan edinip bu evcil hayvandan yeni bir nesil dahi oluşturabilmektesiniz. Blockchain teknolojisinde birbirine ardışık olarak bağlı bloklar bulunmaktadır, bir bloğun oluşturulabilmesi için önceki tüm blokların izni gerekmektedir, bu bloklarda yapılan bütün işlemler tüm blokların onayıyla gerçekleştirilmekte ve zaman damgasıyla işaretlenmektedir. Yani bir bloğu değiştirmek için kendinden önce ve sonra gelen blokları da değiştirmek gereklidir. Bu durum sistemin güvenilirliğini tesis etmektedir.”

Softtech firmasından Serkan Doğantekin ve Further firmasından Gökhan Koç teknoloji hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İHA