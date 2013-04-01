Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programa İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Gaziantep, Eskişehir, Kahramanmaraş ve Kayseri Yazarlar Birliği'nden davetliler ile ile Kayserili şair ve yazarlar katıldı.

Programın açılış konuşmaları kapsamında kürsüye gelen TYB Kayseri Şube Başkanı Ahmet İlhan, Türkiye'nin zirvesi sayılan Erciyes'in eteklerinde yazarları bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederek, "İmar ve altyapı yönünden eksiği olmayan Kayseri'de, kültür ve sanat alanında büyük hamleler yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonun gerçekleşmesini sağladığı için de hem yazarlar birliği adına hem de Kayserili yazarlar adına teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan da şehirlerin de insanlar gibi kimlikleri olduğuna vurgu yaparak, "Kültür ve sanat hayatı, şehirlerin kimliklerinin oluşmasına yön veren en büyük etkenlerden birisidir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki kültür sanat hayatını canlandırmak amacıyla sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan birisi de 35. yılını kutlayan TYB ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Erciyes Yazarlar Zirvesi. Programın adını bu şekilde koyduk çünkü hem Erciyes zirve nokta hem de yazarlara zirve yakışır" diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen TYB Genel Başkanı İbrahim Ulvi Yavuz da konuşmasında TYB'nin 35'in yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşen bu programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

TYB Onursal Başkanı T. Mehmet Doğan da konuşmasında TYB'nin yaptığı faaliyetlerin birçoğunun gelenekselleştiğini ifade ederek, "Burada yepyeni bir faaliyetle karşı karşıyayız. Daha önce başlatmış olduğumuz birçok faaliyet zamanla gelenekselleşti ve halen de sürüyor. TYB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu faaliyet de inşallah bir geleneğin başlangıcı olur. Kayseri, kültür açısından tarih boyu önemli bir merkez olmuştur. Son yıllarda daha bir canlanma olduğunu görüyoruz. Kayseri'ye yakışan da budur" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından günün ilk paneline geçildi. Moderatörlüğünü TYB Bursa Şubesinden Mustafa Efe'nin yaptığı "Anadolu'da Edebiyat" konulu panelde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu ve TYB Gaziantep Şube Başkanı Metin Zirek hazırladıkları tebliğleri sundular.

Günün ikinci panelinde ise "Edebiyatımızda Anadolu" konusu ele alındı. TYB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde de Muhsin İlyas Subaşı, Duran Çetin, TYB Ankara Şube Başkanı Mehmet Kurtoğlu ve TYB Erzurum Şube Başkanı Mustafa Özçelik konuya ilişkin bilgiler sundular.