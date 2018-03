Erciyes Zafer Kurultayının Tarihi Belli Oldu

Ozan Arif, "Her sene Ağustos ayının ilk haftası Erciyes'in Tekir yaylasında yaptığımız Zafer Kurultayı Ülkücüler için sıradan bir panayır değildi. Erciyes Zafer Kurultayı Ülkücüler için büyük yorgunluklardan sonra ulaşılan bir seviç, daha doğrusu bir değerdi.



Hem öyle bir değer ki, her çileye, her meşakkate değecek bir değerdi" diye konuştu.



Ozan Arif, "Erciyes, bırakın Türkiye'yi, dünyanın her tarafından ülkücülerin her türlü ulaşım zorluğunu yenerek gelip cem oldukları, gönül gönüle verdikleri, birbiriyle kucaklaştıkları, çimenin yüzünde saf tuttukları, çadırlarda meşveret kurdukları, ayak divanı oluşturdukları bir vuslat yaylasıydı" ifadesinde bulunarak açıklamasına şu şekilde devam etti:



"Erciyesi unutmayanların, unutturmayanların olduğunu da söylemek istiyorum. İptal edildi denmesine rağmen onu yaşatanlar oldu. Bazı yıl 300, bazı yıl 1000, bazı yıl 3000. Bazı zaman Kurultay ateşi sohbetleriyle, bazı zaman iftarlarla gelenek devam ettirildi.



İhtişamlı Kurultayları yaşayan bazı Ülküdaşlarımızın bu anlamsız iptale kalbi dayanmadı. Erciyes Kurultayını yaşatma adına, Muğla'dan, Çankırıdan, Osmaniye'den, Edirne'den, Erzurum'dan, Samsun'dan, daha nice vatan köşesinden kalkarak, iftarı bahane edip Kayseri'ye gelen,Tekir Yaylası'nın ayazında bizimle yürek yüreğe veren, bizi iftar soframızda garip bırakmayan ülküdaşlarıma teşekkür ediyorum."



Ozan Arif, 10 Ağustos tarihinde Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda düzenlenecek olan kurultaya tüm ülkücüleri beklediklerini bildirdi.