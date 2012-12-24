Erciyes'e Büyük Hareketlilik

Erciyes Master Planı çerçevesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde sürerken, Erciyes Dağı’nda yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarını yapan otellerin tamamının dolu olduğu öğrenildi.

Kar kalınlığının 115 santimetreye kadar yükseldiği ve kayak sezonunun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi’nde, vatandaşların ilgisinin geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla olduğu kaydedildi.

Turizmciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Erciyes Master Planı’nın yurt içindeki kayak severler tarafından yakından takip edildiğini ve Erciyes’in yapılan çalışmalarla cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. Turizmciler, Erciyes Kayak Merkezi’ne giden yolun yeniden düzenlenmesinin ve ulaşımın rahatlamasının da tercihlerde büyük etkisinin olduğunu dile getirdi.