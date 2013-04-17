Kayseri’de dün öğleden sonra başlayan yağışlı hava sonrasında Erciyes Dağı’na kar yağdığı öğrenildi. Tekir Yaylası, kayak merkezi ve 2 bin 215 metreden başlayarak Erciyes Dağı’nın zirvesine kadar etkili olan yağış sonrasında 13 santimetre kar yağdığı bildirildi.
Erciyes'e Nisan'da Kar Yağdı
Erciyes Dağı’na dün öğleden sonra başlayan yağışlar sonrasında 13 santimetre kar yağdığı öğrenildi.
17 Nisan 2013 Çarşamba 15:14
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