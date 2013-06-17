Erciyes'e Olimpik Pistler Yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes'e yatırımları pistlerin genişletilmesi ve yeni pistlerin yapılmasıyla devam ediyor. Uzunağa, Dündar ve Kabaktepe bölgelerine dört ayrı pist yapımı için çalışmalar geçen ay başladı. Bu pistler Tekir ve Halil'in Yurdu olarak bilinen Hisarcık Kapı'ya inecek. Kılçık bağlantılarıyla birlikte 12 pistin yapımı yaz döneminde tamamlanacak. Turizm merkezlerinde kayak pistlerinin genişliği 40-50 metre civarında oluyor; ancak Erciyes'e yapılan pistlerin genişliği 100 metreyi buluyor ve bu genişlik olimpik standartlar olarak kabul ediliyor.

2 MİLYON METREKARE İLAVE PİST

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaz döneminde yapacağı çalışmalarla Erciyes'teki mevcut pist alanlarına 21 kilometre daha ilave edilecek. Bu yıl yapılacak olan pistlerin toplam alanı 2 milyon metrekareyi buluyor.