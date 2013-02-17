Erciyes'i Nakış Nakış İşliyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen kar festivalinde yaptığı konuşmasında, “Bu bölgede birkaç yıl önce çalışma yapmaya başladık. Çünkü belediyemizin sınırlarına birkaç yıl önce katıldı. 26 milyon metrekare üzerinde çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerden Hacılar’a doğru 20 kilometreyi nakış nakış işliyoruz” ifadesinde bulundu.

Başkan Özhaseki, “Yapmamız gereken işlerin yüzde 80’indeyiz. Bu yaz otellerde başlıyor. 2 yıl sonra bitecek. Bizim burada küçük birkaç hizmetimiz daha olacak. Eski olan tesisleri kaldıracağız. Yan tarafa kapalı tesisler yapıyoruz” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“10 kişilik gondollar olacak. Bu gondollar sizi zirveye doğru taşıyacak. 2 sene sonra burada saatte 35 bin kişinin kayak yapabildiği, kayakçılarımızın tam 200 kilometreyi kayabildiği bir ortam sağlanıyor. Sizlere hayırlı olsun. Güle güle kayın. Keyfini çıkartın. Bu bizim kış döneminin 6 ayında keyifle kayak yapabileceğimiz bir yer oldu.

Birde 6 ayın diğer bölümü daha var. Fazla değil 2 - 3 ay sonra açılışını yapıyoruz. 700 bin metrekare alana inşa ediliyor. 10 ayrı etkinlik var. Bütün heyecanlı etkinliklerin bulunduğu malzemeler var. 6 ay burada stres atacağız”