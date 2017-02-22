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Erciyes’in Eteklerinde Yılkı Atlarına Yoğun İlgi

Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde sahipsiz dolaşan Yılkı atları hem Kayseri hem de Türkiye'nin diğer illerinden büyük ilgi görüyor.

Erciyes’in Eteklerinde Yılkı Atlarına Yoğun İlgi

Özellikle fotoğraf severlerin gözdesi olan Yılkı atları Hacılar İlçesi Hörmetçi Mahallesi'nde bölge turizmine katkı sağlıyor. Son dönemlerde köylerde atlara ihtiyaç duyulmaması nedeniyle doğaya bırakılan atların bakımını üstlenen köy halkından Ali Kemer, atların beslenmesinden eğitimine kadar bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.



Hacılar İlçe Müdürü Mehmet Demir eşliğinde bir heyetin ziyaret ettiği Ali Kemer; yaklaşık 350 yılkı atının bütün bakımı ile kendilerinin ilgilendiklerini belirterek özellikle Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamak amacı taşıdıklarını ifade etti. Kemer; damızlık atlar getirdiklerini, senede bir damızlıkları değiştirdiklerini, bu şekilde iyi bir ırk üretmeye ve yılkı atlarını rahvana çevirmeye çalıştıklarını belirtti. Yılkı atlarına özellikle fotoğraf severlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kemer, ayrıca atları yarışlara hazırladıklarını ve son olarak Konya'ya yarışa gittiklerini de sözlerine ekledi.

Ziyaret esnasında bölge ve yılkı atları ile ilgili bilgi veren İlçe Mehmet Demir; bölgenin arazi bakımından at yetiştiriciliğine uygun olduğunu ve İlçe Müdürlüğü olarak üzerlerine düşen görevi titizlikle yürüteceklerini belirtti. 

Ziyaret esnasında atları görmeye gelen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, yardıma ihtiyacı olan hayvanlara her türlü desteği sağlayacaklarını ve İl Müdürlüğü ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Kurum Haberi

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