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Erciyes’te ağaçlandırma çalışmaları hızlanacak

Büyükşehir Belediyesi Erciyes’te yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarına hız verecek. Başkan Mustafa Çelik, dağın 2 bin rakımından yüksek yerlerinde çalışma yapabilmek için araştırmalar yaptıklarını kaydetti.

Erciyes’te ağaçlandırma çalışmaları hızlanacak
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Şubat ayı meclis toplantısında 81 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplanan Belediye Meclisinde öncelikle imar plan tadilatına ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı. Mecliste İmar A.Ş.’nin şirket sermayesinin artırılması ve Erciyes’in ağaçlandırılması için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması konusu da ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’i ağaçlandırmaya devam ettiklerini ve yüksek yerlerin de ağaçlandırılması için araştırmalar yaptıklarını kaydetti.
 
Bazı komisyon üyeleri değişti
Diğer yandan bazı komisyonlarda istifa eden üyelerin yürüttüğü göreve başka isimler getirildi.
Meclis üyeliğinden istifa eden Özkan Altun’un yürüttüğü Plan Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliğine Faruk Dinçer getirildi.
 
Meclis üyesi Ömer Özuzun’un partisinden istifa etmesinden dolayı boşalan Denetim Komisyonu üyeliğine Kamuran Temur, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyeliğine Suna Çakır, Ulaşim komisyonu üyeliğine ise Ahmet Bostancı getirildi.
 
Meclis toplantısında63’ü ana, 18’i ek olmak üzere toplam 81 gündem maddesi karara bağlandı.  
 
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
 
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