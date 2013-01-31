Erciyes'te Atlı Kızak Turları Başladı

Erciyes Kayak Merkezi’nin Develi kapısında hizmet vermeye başlayan atlı kızak turunun ilk müşterileri Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve Başkan Yardımcısı İsmail Develioğlu oldu.

Erciyes Dağı, Kış Sporları ve Turizm Merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Erciyes’te Develi kapıdan başlayan ve gölet etrafında, kış ve yaz sezonunda sürekli hizmet vermesi planlanan atlı kızak turuna, tatilciler tarafından ilgi gösterilmesi bekleniyor.