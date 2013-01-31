Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes'te Atlı Kızak Turları Başladı

Her geçen gün kayak severlerin ve turizmcilerin ilgisinin arttığı Erciyes Kayak Merkezinde atlı kızak turları başladı.

Erciyes'te Atlı Kızak Turları Başladı
Erciyes Kayak Merkezi’nin Develi kapısında hizmet vermeye başlayan atlı kızak turunun ilk müşterileri Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve Başkan Yardımcısı İsmail Develioğlu oldu.
Erciyes Dağı, Kış Sporları ve Turizm Merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Erciyes’te Develi kapıdan başlayan ve gölet etrafında, kış ve yaz sezonunda sürekli hizmet vermesi planlanan atlı kızak turuna, tatilciler tarafından ilgi gösterilmesi bekleniyor.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.