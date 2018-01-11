Erciyes’te ilk kez Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkez, bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Dağcılık İl Temsilcisi Duran Kayseri’de ilk defa Dağ Kayağı Şampiyonası’nın yapıldığını ifade ederek, şampiyonada dereceye giren sporcuların Türkiye’yi dünya çapında temsil edeceğini söyledi. Hacılar Kapı’da 14 Ocak Pazar günü saat: 10:30’da başlayacak olan şampiyonaya vatandaşları ve kayak severleri davet eden Duran, “Erzurum, Erzincan ve Kayseri’den; büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar kategorilerinde 36 sporcu yarışacak. Derece elde eden sporcular Türkiye’yi dünya çapında temsil edilecek” ifadelerini kullandı. Ahmet Duran sözlerini şöyle sürdürdü;"Erciyesimizde dünya çapında tesislerimiz var. Tanıtımı adına güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum."