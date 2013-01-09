Erciyes'te Kar Kalınlığı 2 Metreyi Geçti

Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 2 metre 10 santimetreye ulaştığı bildirildi. Turizmciler bu gün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının tipiye döndüğünü ve Erciyes yolunda sürücülerin büyük zorluk çektiğini bildirdi.
Turizmciler, sömestr tatili sırasında sezonun iyi geçmesini tahmin ettiklerini belirterek, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine hemen hemen ulaştığını kaydetti.
Turizmciler, sömestr tatili sırasında sezonun iyi geçmesini tahmin ettiklerini belirterek, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesine hemen hemen ulaştığını kaydetti.