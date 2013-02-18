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Erciyes'te Kar Kalınlığı 240 Cm

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 240 santimetreye ulaştı.

Erciyes'te Kar Kalınlığı 240 Cm
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Kar Festivali’ni düzenlediği kayak merkezi, kar kalınlığı konusunda rekora ulaştı. Kış dönemlerinde en çok 206 santimetreye kadar çıkan kar kalınlığı, bu yıl yağışların da artmasıyla 240 santimetreye kadar çıktı. Erciyes Kayak Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre kar kalınlığının zirveye yakın yerlerde 3 metreyi aştığı öğrenildi.
Hafta sonu Erciyes Kar Festivali’nin düzenlendiği Kayak Merkezi’ne akın eden vatandaşlar, “Yapılan yatırımlar ve kar yağışının da iyi olması sonrasında Erciyes’te daha güzel vakit geçiriyoruz. Yeni tesisler ve yeni pistler çok güzel olmuş. Bu yatırımları yapanlara teşekkür ediyoruz” dediler.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, Erciyes Kayak Merkezi’nin yapılan yatırımlar sonrasında Türkiye’nin önemli kayak merkezleri sıralamasında öne çıktığını belirterek, “Yurt dışındaki kayakseverlerin de ilgisini çekebilecek güzellikte bir kayak merkezi oldu” diye konuştu.
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