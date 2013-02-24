Erciyes'te Kar Kalınlığı 270 Santimetreye Ulaştı

Kayak merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 270 santimetre olarak ölçüldü.



Yetkililer, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Erciyes'te, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı'daki pistlerde kayak yapılabildiğini, Serçel Yaylası'ndaki gondol tipi teleferiklerin de hizmet verdiğini bildirdi.

