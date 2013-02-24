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Erciyes'te Kar Kalınlığı 270 Santimetreye Ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 270 santimetreye ulaştı.

Erciyes'te Kar Kalınlığı 270 Santimetreye Ulaştı
Kayak merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 270 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Erciyes'te, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı'daki pistlerde kayak yapılabildiğini, Serçel Yaylası'ndaki gondol tipi teleferiklerin de hizmet verdiğini bildirdi.
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