Erciyeste Kayak Keyfi

Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Seyyah Bizim İller’ adlı projesi çerçevesinde organize edilen faaliyette gençlerin Erciyes Dağında sportif etkinliklere katılmaları sağlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde toplanan personel çocukları buradan otobüsle alınarak Hacılar kapıya götürüldü. Sabah kahvaltısından sonra gondola binen çocuklar, Erciyes’in eteklerinde gezdikten sonra Erciyes Tekir kapıda bulunan tesisleri götürüldü. Burada sucuk ekmek yiyen gençler kayak ve kızak eşliğinde karın üzerinde kaymanın tadını çıkardı.