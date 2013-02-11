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Erciyeste Kayak Keyfi

Kayseri Aile Gençlik ve Spor kulübü yönetim kurulu üyelerinin çabalarıyla gerçekleştirilen faaliyette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda çalışan personellerin çocuklarının da katılımıyla Erciyes Dağı’nda sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Erciyeste Kayak Keyfi
Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Seyyah Bizim İller’ adlı projesi çerçevesinde organize edilen faaliyette gençlerin Erciyes Dağında sportif etkinliklere katılmaları sağlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde toplanan personel çocukları buradan otobüsle alınarak Hacılar kapıya götürüldü. Sabah kahvaltısından sonra gondola binen çocuklar, Erciyes’in eteklerinde gezdikten sonra Erciyes Tekir kapıda bulunan tesisleri götürüldü. Burada sucuk ekmek yiyen gençler kayak ve kızak eşliğinde karın üzerinde kaymanın tadını çıkardı.
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