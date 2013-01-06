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Erciyes'te Kayak Keyfi

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini sisli havada kayak yaparak çıkarttı.

Erciyes'te Kayak Keyfi
Hafta sonu kar yağışını fırsat olarak gören vatandaşlar Erciyes’te kayarak kışın keyfini çıkardı. Sisli havayı engel olarak görmeyen kayak tutkunları Erciyes’te kızak ve snowbordla kayarak kışın güzelliğini doyasıya yaşadı. Erciyes’e ilk defa gelen bazı kayakseverler, “Erciyes’te çok güzel bir ortam var. Buraya kayak yapmaya geldik. Sisli hava kayak yapmamıza engel olmadı. Herkesin gelip Erciyes’i görmesini ve bu keyfi yaşamasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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