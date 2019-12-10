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Erciyes’te kayak sezonu açıldı

Kış turizm merkezi Erciyes Dağı’nda yeni sezon açılırken, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bu yılda eminim ki 2018-2019 kışını çok daha ötelere taşıyarak yeni bir rekor kıracağız ve yeni bir rekor yılı kaydedeceğiz” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda yağan kar ve suni karlama ile birlikte 2019-2020 sezonu açıldı. Yaz boyunca hummalı çalışmaların yapıldığı Erciyes, kayakseverleri bekliyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu sezonda yeni rekor kıracaklarını söyleyerek, “Erciyes AŞ olarak Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’e yapmış olduğu yatırımları 2012 kışından beri işletiyoruz ve her yıl yeni bir rekor kırıyoruz. Her yıl geçtiğimiz yıl ki ziyaretçi sayımızı, ziyaretçi çeşitliliğini ve Erciyes’e kayak için gelen yabancı ülke sayısını katlayarak devam ediyoruz. Bu yılda eminim ki 2018-2019 kışını çok daha ötelere taşıyarak yeni bir rekor kıracağız ve yeni bir rekor yılı kaydedeceğiz. Misafir sayımızda şimdiden artışlar belli olmaya başladı. Kayseri’de artık her hafta 5 ülkeden charter seferleri yapılacak. Bazı ülkelerden haftada 2 sefer charter gelecek. Bununla beraber Erciyes’imizin uluslararası pazarlamada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde çok farklı ülkede charter inmese dahi Erciyes paketleri yapılmaya başlandı. Oralardan rezervasyonlar var. Hem Körfez ülkelerinden hem Uzak Doğu’dan hem Avrupa’dan hem de Asya ve Orta Asya bölgelerinden Erciyes yeni yeni misafirler kaydedecek. Erciyes’in başarılı çalışmaları, yapmış olduğu dünya kupaları, sportif aktiviteler ve festivaller ülkemizde duyuldukça ç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Her yıl özellikle büyük kentlerden gelen misafir sayımız çok çok artıyor. Dolayısıyla bütün alametler bu sene yeni bir rekor kıracağımızı gösteriyor. İnşallah kayakçı sayımızı çok çok daha artırarak hem ülkemize hem şehrimize hem de bölgemize Erciyes olarak azami katkıyı sunmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.



 

İHA

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