Erciyeste Kurultay Coşkusu

Kayseri’nin Erciyes Dağı’nın eteğinde bulunan Tekir yaylasında 18’incisi düzenlendikten sonra iptal edilen Erciyes Zafer Kurultayı’na alternatif olarak düzenlenen Erciyes Türk Kurultayı’nda sahneye çıkmadan önce açıklama yapan sanatçı Ozan Arif, "Ülkücülerin buluşmasından rahatsız olan zihniyeti anlamakta zorlanıyorum" dedi.
Tekir Yaylasında düzelenen kurultaya çok sayıda ülkücü katıldı. Tekir Yaylası’nı dolduran ülkücüler, Esat Kabaklı'nın konseri ile coştu. Kurultayda sahne almadan önce açıklama yapan sanatçı Ozan Arif, Erciyes Türk kurultayının tekrar hayat bulduğuna şahit olduklarını söyledi.
Zaman zaman bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Ozan Arif, şöyle konuştu: "Israrla iptal edildiği söylendiği tarihten itibaren yaptığımız çabanın meyvesini bu gün almış oluyoruz. Bu gün gelecekteki kurultayları görüyorum ben. Bu sebeple son derece bahtiyarım. Burada bu geleneğin yaşaması için bana destek olan iki sanatçı kardeşime teşekkür ederim."
Erciyes kurultayının yaşamasının şart olduğunu anlatan Ozan Arif, şunları söyledi: "Devamı şart. Bu kurultay sadece Türkiye'deki ülkücülerin değil dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların rağbet ettiği buluştuğu vuslat noktasıdır. Burayı iptal eden, ülkücülerin birbiri ile kucaklaşmasını istemeyen bir anlayışı anlamıyoruz. Kurultayın devamı şart. Zira ülkücü hareketi diri tutan bir gelenektir. Ülkücülerin bir araya gelmesinden rahatsız olan zihniyetin izahını ben yapamıyorum. Gözleri kör değilse görürler."
Kurultay İsmail Türüt'ün ardından sahne alan Ozan Arif'in konseriyle sona erdi.
Tekir Yaylasında düzelenen kurultaya çok sayıda ülkücü katıldı. Tekir Yaylası’nı dolduran ülkücüler, Esat Kabaklı'nın konseri ile coştu. Kurultayda sahne almadan önce açıklama yapan sanatçı Ozan Arif, Erciyes Türk kurultayının tekrar hayat bulduğuna şahit olduklarını söyledi.
Zaman zaman bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Ozan Arif, şöyle konuştu: "Israrla iptal edildiği söylendiği tarihten itibaren yaptığımız çabanın meyvesini bu gün almış oluyoruz. Bu gün gelecekteki kurultayları görüyorum ben. Bu sebeple son derece bahtiyarım. Burada bu geleneğin yaşaması için bana destek olan iki sanatçı kardeşime teşekkür ederim."
Erciyes kurultayının yaşamasının şart olduğunu anlatan Ozan Arif, şunları söyledi: "Devamı şart. Bu kurultay sadece Türkiye'deki ülkücülerin değil dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanların rağbet ettiği buluştuğu vuslat noktasıdır. Burayı iptal eden, ülkücülerin birbiri ile kucaklaşmasını istemeyen bir anlayışı anlamıyoruz. Kurultayın devamı şart. Zira ülkücü hareketi diri tutan bir gelenektir. Ülkücülerin bir araya gelmesinden rahatsız olan zihniyetin izahını ben yapamıyorum. Gözleri kör değilse görürler."
Kurultay İsmail Türüt'ün ardından sahne alan Ozan Arif'in konseriyle sona erdi.