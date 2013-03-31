Erciyes'te Müthiş Tatbikat

Sağlık Bakanlığı tarafından 11. Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilen Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Niğde ve Nevşehir’den de ekiplerin katıldığı 22-24 Mart tarihleri arasında Erciyes dağı Kış Kampı Eğitim ve Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayesri’den 12, Nevşehir’den 5 ve Niğde’den 3 UMKE personelinin katıldığı eğitimde, kış şartlarında hayatta kalma, çığ düşmelerinde arama kurtarma, hasta ve yaralıya müdahale edebilme, yaralı taşıma teknikleri, kış şartlarında kıyafet seçimi ve beslenme, teknik malzemelerin kullanılması ile ilgili eğitimler verildi.