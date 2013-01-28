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Erciyes'te Tatil Bereketi

Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin ilk haftasında adeta doldu taştı.

Erciyes'te Tatil Bereketi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz seferleri ve sömestr tatili sonrasında Erciyes Kayak Merkezi hafta sonunda ailelerin ilk tercihi arasında oldu. Sabah saatlerinden itibaren çocuklarını yanlarına alan aileler Ecriyes’te kızakla kaymanın keyfini doyasıya çıkardı. Kızakla kayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, şehir dışından gelen tatilciler de teleferiklerin önünde bekledi.
Çocuklarını karne hediyesi olarak Erciyes Kayak Merkezi’ne getiren aileler, toz karı ile ünlü Erciyes’te kaymanın keyfini doyasıya çıkardı.
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