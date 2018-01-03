ERCİYES’TE YARI YIL TATİLİ ÖNCESİNDE OTELLER DOLMAK ÜZERE

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, kayak sezonu dolu dolu geçiyor. Yaklaşan sömestir tatili öncesinde kayakseverler şimdiden rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes’in her geçen yıl bir önceki yıla bakarak rekorlar kırdığını söyleyerek, “Geçtiğimiz birkaç yıldır Erciyes’i hem ulusal manada hem de uluslararası camiada tanıtmaya çalışıyoruz ve reklam faaliyetleri yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl muhteşem bir sezon geçirdik. 2016 sezonuna bakarak 2017 sezonunda kayakçı sayısını yaklaşık yüzde 40 artırmıştık. Bu sene de sezonu çok erken açtık. Türkiye’de ilk kayağı başlatan dağ, Erciyes Dağı oldu. 30 Kasım’dan itibaren vatandaşlarımızı pistlerimizde görmeye başladık ve hizmet vermeye başladık. Dolayısıyla hem sezonun erken açılması hem de Erciyes’in artık ülkemizde iyice bilinir hale gelmesi ve kayak yapan insanlar tarafından ‘Kayak Erciyes’te yapılır’ imajının oluşmuş olması Erciyes’in bugününe de çok ciddi yön veriyor. Bu sene Aralık ayı olmasına rağmen sanki geçtiğimiz yılların şubat ve mart ayı gibi bir sezon geçiriyoruz. Hafta içi bizim ilk başladığımız dönemde cumartesi günleri yakalayamadığımız yoğunluğu yakalıyoruz. Daha öncesinde hafta içinde pistlerde hiç kayan olmazdı. Çünkü sadece Kayseri halkı gelirdi” dedi.Erciyes’e yerli turistlerin çok önem verdiğini kaydeden Cıngı, “Artık Ankara’dan, özellikle İstanbul’dan, İzmir’den yani uçakla ulaşımın kolay olduğu vilayetlerimizden hafta içi paketler halinde hem şehir otellerimizde hem de dağ otellerimizde konaklayan çok ciddi turist kitlesi ile karşı karşıya kalıyoruz. 2012-2013 Cumartesi kalabalığını artık 2017 yılının Aralık ayında hafta içi sağlayabiliyoruz. Buradaki işletmelerimizde çok mutlu. Birçoğu ‘Biz hayatımız boyunca böyle bir Aralık ayı geçirmedik’ diye takdirlerini ifade ettiler. Erciyes olarak inşallah bu sene yine bir rekor kıracağız. Sömestir tatili kış turizminin en zirve yapmış olduğu dönemdir. Okullar tatil olunca aileler çocuklarıyla beraber bir tatil beldesinde zaman geçirmekten mutlu oluyor. Şu anda da Erciyes’te bulunan otellerde sömestri rezervasyonları bitmek üzeredir. Yılbaşı akşamı için çok öncesinden bütün otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı” ifadelerini kullandı.