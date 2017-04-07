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Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde takım elbisesinin içine yelek giymeyi tercih ediyor. Erdoğan neden yelek giydiğinin sorulması üzerine esprili bir dille, "Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da..." açıklamasını yaptı.

Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son haftalarda genellikle yelek giymesi dikkat çekiyordu. Erdoğan, Mehmet Acet’in konuyla ilgili sorusunu esprili bir dille cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 – Ülke TV ortak canlı yayınında Mehmet Acet’in sorularını yanıtladı.

Mehmet Acet’in “Sizi yeni bir tarzla görüyoruz son dönemde. Meydanlarda, televizyon programlarında, seyahatlerde yelekle görüyoruz. Bu yeni tarz mı efendim” şeklindeki sorusuna esprili bir dille cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
“Size de tavsiye ederim. Soğuk havalarda gayet iyi, faydalı oluyor. Ama tarz olmuş yani, tuttu da…”

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