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Erdoğan ve Gül Kayseri'de iftarda mı buluşacaklar?

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftarının davetli listesi "Abdullah Gül" merakını körükledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da bu iftara katılmaları bekleniyor.

Erdoğan ve Gül Kayseri'de iftarda mı buluşacaklar?

Herkesin merak ettiği soru Abdullah Gül'ün iftara katılıp katılmayacağıydı. Sorunun yanıtı ortaya çıktı. Abdullah Gül de Kayseri iftarına katılıyor.

Abdullah Gül yarın İstanbul’dan Kayseri’ye erken giderek bir süre önce vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül’ün mezarını da ziyaret edecek. Erdoğan ve Gül en son bir mezuniyet töreninde biraraya gelmişlerdi. Abdullah Gül Ankara'daki AK Parti'nin iftarına katılmamıştı. O iftarda Ahmet Davutoğlu'nun da olmaması dikkat çekmişti. 

HULUSİ AKAR DA KATILIYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği 1'inci Komando Tugayı'nda verilecek. İftara Erdoğan ve Gül ile birlikte Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katılmaları bekleniyor.

İftarda tugaydaki askerler, şehit yakınları, gaziler ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, kuvvet komutanları olacak.

internethaber.com

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