Erkek Arkadaşı Döverek Hastanelik Etti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde buluşan M.D.Ö. (26) ile kız arkadaşı F.Y. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında M.D.Ö.'nün kız arkadaşı F.Y.'yi yumruklayarak dövdüğü öğrenildi. Erkek arkadaşının darbeleriyle dudağı patlayan F.Y., olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavisi yapılan F.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, M.D.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (iha)

