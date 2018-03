Erkilet sakinleri yatırımları inceledi

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hizmetleri yerinde göstermek amacıyla düzenlenen ve gün boyu süren tanıtım gezisine Erkilet Camiikebir Mahalle Muhtarı, mahalle sakinleri ve bölgedeki öğrenciler katıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Köklü tarihiyle ‘Makarr-ı Ulema’ şehri olarak da bilinen Kayseri’mizin yeni yüzünü her şeyiyle geleceğe daha iyi hazırlamalıyız. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeleri yerinde görmek ve incelemek üzere ilçe sakinlerimize bir yatırım gezisi düzenledik. Türkiye’ye örnek gösterilen hizmetler hakkında bilgiler verdik. Kocasinan Belediyesi olarak kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Geziye, Erkilet bölgesinde teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip Asfalt Plenti’ni ziyaret ederek başlayan vatandaşlar, burada yürütülen çalışmalar hakkında görevlilerden bilgiler aldı. Ardından Anadolu’nun en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’e geçen heyet, yapılan geri dönüşüm çalışmalarını yerinde gördü. Sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market’i inceleyen ilçe sakinleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem’den marketin işleyişi hakkında bilgiler aldı. Kocasinan Akademi çatısı altında 7’den 70’e herkese hizmet veren modern sosyal tesisleri gezen heyet, ardından Selçuklu Uygarlığı Müzesinde tarihe yolculuk yaparak, geçmişe ışık tutan belge ve eşyaları yakından gözlemledi.İlçe sakinlerinin son durağı ise belediye hizmet binasında ilçe sakinlerine 7/24 saat hizmet veren Çözüm Merkezi oldu. Çözüm Merkezi’nde vatandaşlara “Hoş geldiniz” diyen Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, onlarla tek tek ilgilenip, hal hatır sordu. Ardından Çözüm Merkezi seminer salonunda Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Selda Sermin Polat, 2017 yılında, Kocasinan için yapılan hizmetleri ve yapılacak projeleri slayt gösterisi eşliğinde anlattı.Kocasinan belediyesinin misafirleri, etkinliğin sonunda görüşlerini dile getirerek, gerek yapılan hizmetlerin gerekse bu hizmetlerin kendilerine anlatılmasının takdire şayan olduğunu vurguladı.

türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort