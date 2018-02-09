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Erkilet’te yeni bir yaşam alanı kuruluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin himayelerinde Erkilet Bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan Kadim Şehirler Projesi, hayata geçiyor.

Erkilet’te yeni bir yaşam alanı kuruluyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen konukları makamında ağırlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje ile Erkilet bölgesinde yeni bir yaşam alanı hedeflendiğini söyledi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hayri Ulvi ve beraberindekilerini makamında misafir etti. Ziyarette, Erkilet Bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan Kadim Şehirler Projesi kapsamında görüş-alışverişinde bulunuldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikli olarak her projemizin önünü açan ve şehrimize büyük katkısı olan hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ ye teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın himayesinde Erkilet bölgesinde tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmak ve kültür turizmine kazandırmak için planlanan Kadim Şehirler Projesi kapsamında Erkilet’ de yeni bir yaşam alanı hedefleniyor. Yürütülecek proje ile tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle şehrimizin en özel bölgelerinden biri olan Erkilet, bir mimari kültür hazinesi haline gelecek. Bir dönem Kapadokya Krallığı’nın yaşadığı ve Anadolu’nun köklü mirasını yansıtan bölgemiz, yeniden gün yüzüne çıkarak, tarihi dokusuyla gelecek nesillere aktarılacak. Böylelikle mahallemiz, çalışmalar sonunda kültür, sosyal ve sanat gibi her alanda cazibe ve turizm merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi
 
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