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Ermenistan 5 Azerbaycan şehidinin cenazesini vermiyor

Azerbaycan, 24 Şubat'ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 askerin cenazesinin, Ermenistan'ın yeni talepler ileri sürmesi üzerine alınamadığını duyurdu.

Ermenistan 5 Azerbaycan şehidinin cenazesini vermiyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 24 Şubat'ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 askerin cenazesinin, uluslararası kurumların aracılığıyla anlaşma sağlanmasına rağmen Ermenistan'ın yeni talepler ileri sürmesi üzerine alınamadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta Ermenistan ordusunun başlattığı büyük çaplı provokasyonları önlerken şehit olan 5 askerin naaşının çatışma alanından AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla dün öğle saatlerinde alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası kurum temsilcilerinin aracılığıyla cenazelerin alınması operasyonuna başlarken Ermenistan tarafının anlaşmayı bozarak operasyona engel olmak için yeni ve kabul edilemez şartlar ileri sürdüğü kaydedildi.

Talış köyü yönünde çatışmalar

Bakanlığın bir diğer açıklamasında, Ermenistan ordusunun Talış köyü yönünde sabotaj girişiminde bulunduğu, Azerbaycan mevzilerine yaklaşmaya çalışan Ermeni askerlerin geri püskürtüldüğü belirtildi.
Ermeni askerlerin can kaybı vererek geri çekildiği ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusundan can kaybı bulunmadığını kaydedildi.

24 Şubat'ta Ermenistan ordusu gece saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlemişti.

Cephe hattının Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma çıkmıştı. Saldırı Azerbaycan askerlerince önlenmiş, Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştı.

AA

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