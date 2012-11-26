Erozyondaki Korkunç Bilanço

Erozyonla Mücadele konulu semineri veren Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Efe, ERÜ Genç Tema, Nuh Naci Yazgan Genç Tema ve ERÜ Yeşil Nefes' in çevre gönüllülerinden oluşan üniversite öğrencilerine, TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu’ na katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Uğur Efe yaptığı konuşmada, ”Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli dış etkenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 100 ün üzerinde ülke vardır. Bu ülkelerin kurtarılabilmesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun önüne geçebilmek için yılda 42 milyar dolar harcanması gerektiği bulunmuştur.Türkiye topraklarının ise, %90'ı su erozyonu, %1'i de rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu için %75 civarındadır. Türkiye'deki erozyon sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak kaybedilmektedir. Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kaybedilen verimli topraklar, doğal döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir... Erozyon bilinçsizlik ve insan etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun etkisi sebebiyle kaybedilen verimli topraklar tarımsal üretim kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal faktörler ile gerçekleşmekte ancak erozyonun telafi edilemez zararlara sebep olması, insanların bu faktörleri hızlandırmasıyla gerçekleşmektedir.” İfadelerini kullandı.

Toplantı bu tür ortak etkinliklerin tekrarlanması temennisi ile sona erdi.