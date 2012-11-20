Erozyonla Mücadele Haftası

‘Erozyonla Mücadele ve İklim Değişikliği’ konulu seminerde, Mücahit Şahin ve Rümeysa Öncel, “Çevre bilincini ve doğayı korumayı ne kadar erken öğrenirsek o kadar bilinçli bir toplum yetişir ve geleceğimizi o kadar sağlama almış oluruz. Erozyon ve iklim değişikliği dünyamızı tehdit eden en önemli çevre sorunlarından birkaçıdır. Küçük yaşta bu eğitimi alan öğrenci arkadaşlarımız büyüdüklerinde çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olacaklar. Toprak yoksa hayat yok diyerek yola çıkan bizler toprağımıza nasıl sahip çıkacağımızı yeşil bilgi eğitimleri ile genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Konferansa katılan öğrenci ve öğretmenler ağaçlandırmaya, çevreye ve doğayı korumaya ne kadar önem verdiklerini gösterdiler.”dedi.

Beş gün sürecek etkinliklere bütün çevrecilerin katılımlarını beklediklerini dile getiren Tema gönüllüleri sonraki günlerde yapacakları stant çalışmalarının hazırlıklarını yapmak üzere okuldan ayrıldı.