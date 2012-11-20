Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erozyonla Mücadele Haftası

Tema Vakfı Kayseri Temsilciliği’ nin destekleriyle ERÜ Genç Tema, Nuh Naci Yazgan Genç Tema ve ERÜ Yeşil Nefes Kulübü öğrencilerinden oluşan eğitim ekibi TOKİ Şehit Levent Çetinkaya İÖO’ nda ‘Yeşil Bilgi Eğitimi’ verdi.

Erozyonla Mücadele Haftası
‘Erozyonla Mücadele ve İklim Değişikliği’ konulu seminerde, Mücahit Şahin ve Rümeysa Öncel, “Çevre bilincini ve doğayı korumayı ne kadar erken öğrenirsek o kadar bilinçli bir toplum yetişir ve geleceğimizi o kadar sağlama almış oluruz. Erozyon ve iklim değişikliği dünyamızı tehdit eden en önemli çevre sorunlarından birkaçıdır. Küçük yaşta bu eğitimi alan öğrenci arkadaşlarımız büyüdüklerinde çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olacaklar. Toprak yoksa hayat yok diyerek yola çıkan bizler toprağımıza nasıl sahip çıkacağımızı yeşil bilgi eğitimleri ile genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Konferansa katılan öğrenci ve öğretmenler ağaçlandırmaya, çevreye ve doğayı korumaya ne kadar önem verdiklerini gösterdiler.”dedi.
Beş gün sürecek etkinliklere bütün çevrecilerin katılımlarını beklediklerini dile getiren Tema gönüllüleri sonraki günlerde yapacakları stant çalışmalarının hazırlıklarını yapmak üzere okuldan ayrıldı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.