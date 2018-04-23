Ersin Çimen bu gece TRT Müzik’te

Çimen, ünlü sanatçı Metin Özülkü’nün hazırlayıp sunacağı “Engelsiz Sahne” programında sekiz eser seslendirecek ve geçen hafta vefat eden ünlü şair Cemal Safi’den bir şiir okuyacak.



TRT İstanbul stüdyolarından canlı yayınlanacak programın diğer konukları ise tanınmış sanatçılar Ziynet Sali ve Ferda Anıl Yarkın olacak.



(Kayseri Gündem)