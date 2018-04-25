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ERSİN ÇİMEN COŞTURDU

Kayserili Türk Halk Müziği sanatçısı Ersin Çimen, konuk olduğu TRT Müzik kanalında engelli gençleri coşturdu.

ERSİN ÇİMEN COŞTURDU
Ünlü sanatçı Metin Özülkü’nün hazırlayıp sunduğu “Engelsiz Sahne” programının onur konuğu olan Çimen canlı yayında söylediği türkü ve şarkılarla büyük beğeni topladı. Ferda Anıl Yarkın’ın da konuk olduğu programda zaman zaman üç sanatçının birlikte söylediği şarkılar geceye damgasını vurdu.

Programda Kayseri türkülerinin yanısıra kendisinin ve sanatçı Recep Alemdar’ın bir bestesini de seslendiren Çimen, yayının sonunda Beşiktaş maçları ve matematiksel zeka konusunda kısa bir şov da yaptı.

 
 (Kayseri Gündem)
 
 
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