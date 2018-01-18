ERÜ Geriatri polikliniği yenilendi

Yenilenen polikliniklerle ilgili bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Akın, Türkiye'de 100 kişiden 8 kişinin 65 yaş üzerinde olduğuna dikkat çekti ve Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaşlandığını söyledi.

Yaşlı hastalarda başta uyku, unutkanlık ve depresyon gibi birçok sağlık probleminin görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Akın, Geriatri Bilim Dalı olarak tüm ilgi ve bilgilerini, tamamen yaşlı hastalar için odakladıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Akın yenilenen poliklinik hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Şuan hizmet vermeye başladığımız polikliniğimizde öğretim üyesi, yan dal uzmanı, asistan ve intörn doktorumuz olmak üzere 4 kişi hizmet vermekteyiz. Randevusuz hizmet vererek her gelen hastamızı muayene etmekteyiz. Biz sadece hasta yaşlıları değil, sağlıklı yaşlıların koruyucu hekimliğini de yapmaktayız. Hiç sağlık problemi olmayan yaşlılarımızda kalın bağırsak ve meme kanseri taraması için de bize başvurabilirler. Aşı polikliniğimiz de hizmet vermekte olup, aşı yaptırmak içinde yaşlılarımız bize başvuru yaparak aşılarını da yaptırabilirler."



Kurum Haberi

