Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ Geriatri polikliniği yenilendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Geriatri Polikliniği, yeni yerinde Geriatri ve Genel Dahiliye Poliklinikleri adı altında hastalara hizmet vermeye başladı. Polikliniklerden 60 yaş üstü tüm hastalar yararlanabiliyor.

ERÜ Geriatri polikliniği yenilendi
Yenilenen polikliniklerle ilgili bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Akın, Türkiye'de 100 kişiden 8 kişinin 65 yaş üzerinde olduğuna dikkat çekti ve Türkiye nüfusunun her geçen yıl yaşlandığını söyledi.
Yaşlı hastalarda başta uyku, unutkanlık ve depresyon gibi birçok sağlık probleminin görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Akın, Geriatri Bilim Dalı olarak tüm ilgi ve bilgilerini, tamamen yaşlı hastalar için odakladıklarını kaydetti.
Doç. Dr. Akın yenilenen poliklinik hakkında ise şu bilgileri verdi:
"Şuan hizmet vermeye başladığımız polikliniğimizde öğretim üyesi, yan dal uzmanı, asistan ve intörn doktorumuz olmak üzere 4 kişi hizmet vermekteyiz. Randevusuz hizmet vererek her gelen hastamızı muayene etmekteyiz. Biz sadece hasta yaşlıları değil, sağlıklı yaşlıların koruyucu hekimliğini de yapmaktayız. Hiç sağlık problemi olmayan yaşlılarımızda kalın bağırsak ve meme kanseri taraması için de bize başvurabilirler. Aşı polikliniğimiz de hizmet vermekte olup, aşı yaptırmak içinde yaşlılarımız bize başvuru yaparak aşılarını da yaptırabilirler."
 
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.