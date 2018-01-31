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ERÜ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SONA DOĞRU

Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde temeli yıllar önce atılan ancak bazı nedenlerden dolayı bir türlü tamamlanamayan Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Bölgede en büyük merkezlerden birisi olacağı belirtilen inşaatın yaz sonuna tamamlanması bekleniyor.

ERÜ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SONA DOĞRU
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) 2005 yılında temeli dönemin Rektörü merhum Prof. Dr. Cengiz Utaş zamanında atılan Kongre ve Kültür Merkezi inşaatı nihayet tamamlanıyor.
O dönemde ödenek yetersizliği yüzünden yapımına uzun süre ara verilen merkez, Rektör Fahrettin Keleştemur döneminde de tamamlanamamıştı.

Rektör Muhammet Güven’in göreve gelmesiyle 2016 yılında yeniden başlanan Kongre ve Kültür Merkezi inşaatının hızlı bir çalışmayla bugünlerde büyük ölçüde tamamlandığı  ve dış cephenin ortaya çıktığı görülüyor.
Yüklenici firma Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından 22 Temmuz 2016’da yaklaşık 42 milyon TL ihale bedeli ile alınan inşaatın yaz sonuna tamamlanması bekleniyor.

Sürekli gündemde tutmuştuk
Kayseri Gündem Gazetesi olarak bir türlü tamamlanamayan Kongre ve Kültür Merkezi inşaatını defalarca kez gündeme taşımıştık. 23 Ekim 2012’de  “8 yıllık garabet”, 07 Mart 2017’de “3 rektör gören inşaat” başlıklarıyla yılan hikayesine dönen merkez ile ilgili sıkıntıları aktarmıştık.

Kayseri Gündem
 
 
 
 
 
 
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